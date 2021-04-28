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В РФ заявили о способности страны отследить "невидимые" кибератаки США

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Реализация "невидимых" кибератак со стороны США в отношении России технологически невозможна, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"Технологические возможности России позволяют видеть абсолютно всё. Наивно предполагать, что великая ядерная держава вдруг что-то не увидит. Это смешно", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Крутских выразил недоумение относительно предположения, что Россия может "не увидеть" какую-то полосную атаку.

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Ранее в Вашингтоне заявляли, что завершают подготовку к ответу на взлом хакерами серверов техасской компании SolarWinds Corp., в причастности к которому обвиняют Россию. Там отмечали, что варианты действий будут носить как "видимый", так и "невидимый" характер.

Крутских назвал подобное развитие событий фантастикой.

"Это все глупость. (...) Не допускаю и скажу с абсолютной ответственностью, что Россия настолько в этой сфере подкована и уверена в себе, что именно с позиции этой уверенности мы и выстраиваем это предложение и Байдену, и всем другим, желающим иметь с нами дело", - подчеркнул Крутских.

"Это не от слепоты технологической или военно-политической, а это от уверенности в нашей правоте", - сказал он.

Россия США

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