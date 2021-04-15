Минобороны РФ перебросило подразделения 58-й армии на учения в Крым

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали учебно-боевые задачи на общевойсковом полигоне Опук в Крыму, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Офицеры на пункте боевого управления продемонстрировали способность решения задач приданными подразделениями в составе тактических групп в ходе двустороннего тактического учения", - говорится в сообщении.

Действия командного состава объединения на полевом пункте управления оценил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников. Он отметил эффективность нешаблонных подходов при формировании тактических групп под конкретные задачи.

Части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются в республиках Северного Кавказа. Штаб армии расположен во Владикавказе.