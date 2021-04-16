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Томские власти призвали крупный бизнес восстановить исторические дома

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Томска пригласила крупные местные компании присоединиться к муниципальной программе "Аренда за рубль" и взять объекты исторического наследия города для восстановления, сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер на ежегодном отчете перед депутатами в пятницу.

"Количество инвесторов могло бы быть и большим, если бы к нему подключились крупные томские компании, такие как "Газпром трансгаз Томск", "СИБУР", "Сибирская аграрная группа", "КДВ Групп". Пользуясь случаем, приглашаю их оставить хороший след в истории нашего города", - сказал Ратнер.

Он отметил, что у города нет весомых ресурсов для восстановления аварийных объектов деревянного зодчества. В настоящее время городская администрация ведет реставрацию только одного исторического дома - по проспекту Ленина, 56. Работы были начаты в 2018 году, однако из-за недостатков проектной документации восстановление объекта затянулось. Власти рассчитывают завершить реставрацию в 2021 году.

Программа "Аренда за рубль" предлагает инвесторам взять в долгосрочную аренду объект деревянного зодчества, отремонтировать под собственные нужды и получить льготу по арендной плате на 49 лет. На время ремонта в течение двух лет стоимость аренды будет снижена в 10 раз и составит от 70 до 120 тыс. рублей в год, а после ремонта и до окончания долгосрочной аренды - плата составит 1 рубль в год.

За пять лет действия программы в Томске были восстановлены 5 домов, еще 36 в настоящее время находятся в работе.

Томск

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