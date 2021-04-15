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Управляющим компаниям Петербурга для ремонтов раздадут книги о витражах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге прошла презентация книги об исторических витражах Петроградского района, ее экземпляры планируют раздать управляющим компаниям для руководства при ремонте домов, сообщила пресс-служба городского комитета по охране памятников (КГИОП).

"Уверен, что этим мероприятием мы поставим жирную точку продолжающимся попыткам УК в ходе текущего ремонта наших жилых домов заменять витражные полотна на обычные пластиковые окна", - заявил через пресс-службу окомитет глава Петроградского района Иван Громов.

Данные о витражах из книги чиновники внесут в информационную систему "Объекты городской среды". По словам Громова, УК будут обязаны корректировать программы по ремонту, сверяясь с этой системой.

Книга "Витражи Санкт-Петербурга: инвентаризация 2019-2020. Петроградский район" включила 110 адресов. Это уже второй том серии, посвященной историческим витражам города. Следующий том будет посвящен Адмиралтейскому району, в 2022 году будет выпущено издание о витражах Центрального района.

Председатель КГИОП Сергей Макаров напомнил, как насколько лет назад из дома Кумовича на углу улиц Некрасова и Радищева пропали витражи, а вместо них появились белые пластиковые окна. В комитет поступила на это жалоба от гражданина. Расследование показало, что витражи заменили за два года до поступления жалобы.

"Сотрудники КГИОП приехали на объект с проверкой, общались с жильцами, один из которых сказал: "Два года назад их меняли, тут были какие-то витражи странные, краской закрашенные. Их выломали, поставили окна пластиковые. Вы знаете, так хорошо стало - перестало дуть". Эта прекрасная книга как раз, в том числе, для того человека. Потому что, глядишь, прочитав ее, осознает, что живёт в невероятной красоте, и начнет о ней заботиться", - рассказал Макааров через пресс-службу.

КГИОП продолжит привлекать к ответственности за самовольную замену витражей.

Витражи в Петербурге вошли в моду на рубеже XIX-XX веков. Чаще всего их устанавливали на парадных лестницах в доходных домах.

Петербург КГИОП Иван Громов Петроградский район Сергей Макаров

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