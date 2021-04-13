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Беглов счел необходимым восстановить сгоревшую "Невскую мануфактуру"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание "Невской мануфактуры", сообщает пресс-служба Смольного по итогам визита главы города на место пожара.

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"От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величина ущерба устанавливается", - сказал он.

Беглов добавил, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно. По закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" возможно только восстановление.

По словам главы города, подобные случаи - повод усилить ответственность собственника за содержание зданий, которые являются объектами культурного наследия. Губернатор также заверил, что город окажет необходимую помощь всем пострадавшим в результате пожара.

Здание бизнес-центра "Невская мануфактура" горит на Октябрьской набережной Петербурга с полудня понедельника. Максимальная площадь пожара достигала 10 тыс. квадратных метров, сейчас, по данным МЧС, завалы тлеют на площади 1 тыс. "квадратов". Огонь перекинулся на крышу расположенного по соседству хостела "Мэрибэль". Постояльцы были эвакуированы, для них развернули пункты временного размещения. В результате возгорания погиб пожарный, пять человек пострадали.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

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Петербург Невская мануфактура

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