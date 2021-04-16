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АСВ запланировал привлечение осведомителей из банков-банкротов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложит бывшим контролерам банков-банкротов раскрывать информацию, которая поможет компенсировать потери кредиторов, в обмен на уменьшение вменяемой им суммы субсидиарной ответственности, заявил первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.

"Еще одно нововведение касается процедур привлечения к субсидиарной ответственности. В законодательстве о банкротстве есть положение, согласно которому арбитражный суд имеет право уменьшить размер субсидиарной ответственности. Это возможно, например, в случае, если ответчик раскрыл информацию, благодаря которой получилось установить фактического руководителя организации или скрываемое им имущество. Подобная информация может быть "зачтена" при условии, что она ранее была недоступна конкурсному управляющему и кредиторам", - рассказал он в ходе конференции по банкротству, организованной Forbes.

АСВ разработало процедуру, в рамках которой будет рассматривать возможность ходатайства перед судом об уменьшении размера гражданско-правовой ответственности. Для этого необходимо будет подтвердить отсутствие определяющего влияния на деятельность должника, а также раскрыть информацию о реальных бенефициарах ликвидируемой финансовой организации и их активах.

"Мы рассчитываем, что благодаря этому механизму нам удастся мотивировать привлекаемых агентством к гражданско-правовой ответственности лиц представлять нам необходимую информацию, которая реально поможет компенсировать потери кредиторов. В ближайшее время на сайте агентства появится объявление, в котором будут указаны соответствующие "телефоны доверия" и адреса для направления таких сведений", - рассказал Мельников.

АСВ

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