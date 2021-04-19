АСВ запустило механизм привлечения осведомителей из банков-банкротов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) официально запустило механизм мотивации бывших контролеров финансовых организаций раскрывать информацию, которая поможет компенсировать потери кредиторов, взамен уменьшения вменяемой им суммы субсидиарной ответственности.

АСВ в соответствии с действующими положениями законодательства о банкротстве информирует, что готово рассмотреть возможность уменьшения размера субсидиарной ответственности в рамках судебных разбирательств о привлечении к ответственности контролирующих финансовые организации лиц, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Уменьшение размера субсидиарной ответственности возможно благодаря раскрытию информации о фактическом руководителе должника, имеющем непосредственное отношение к его деятельности, месте нахождения имущества должника и документов, месте нахождения имущества фактического руководителя, а также иных действий по раскрытию информации, способствующих восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь.

Размер уменьшения ответственности привлекаемого лица будет определяться в судебном порядке на основании соответствующего ходатайства АСВ по результатам рассмотрения раскрытой привлекаемым к ответственности лицом информации, способствующей компенсации имущественных потерь конкурсных кредиторов.

Заинтересованные лица могут направлять письменные обращения в произвольной форме с указанием значимой для целей уменьшения размера субсидиарной ответственности информации либо предложение о возмещении имущественных потерь финансовой организации с указанием формы компенсации, условий ее предоставления и размера в денежном выражении.

Предложения подаются по почте или курьером по адресу АСВ. Агентство также указало контактный номер для связи.

О планах АСВ уменьшать размер субсидиарной ответственности взамен раскрытия важной информации, которая поможет компенсировать потери кредиторов, заявил на прошлой неделе первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.

"В принципе это все позволительно было делать и раньше, мы просто подошли к некоторой точке, когда это нужно делать осмысленно и искать дополнительные инструменты для формирования конкурсной массы. Так скажем, стукачество тоже приносит свои плоды", - говорил он.

"Если это был сотрудник банка, он понимает, какие были активы, как они вышли за периметр, как они связаны. Это должна быть в достаточной степени осведомленность, как происходил вывод активов и куда они в конце концов были выведены, на кого оформлены - на водителя или секретаря", - отмечал Мельников.