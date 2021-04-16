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Нарышкин назвал обвинения США в адрес разведки нечестной конкуренцией

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал обвинения США в адрес возглавляемого им ведомства проявлением нечестной конкуренции со стороны американских спецслужб.

"Что касается выпадов в адрес Службы внешней разведки - конечно, конкуренция ведущих мировых разведслужб происходит в особых форматах, формах, имеет особую специфику... Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно. А тот пакет санкций США - это признак нечестной конкуренции", - заявил Нарышкин журналистам в пятницу.

Он назвал новые американские санкции в отношении РФ непродуманным шагом, ведущим к разрушению международной стабильности.

"Это, конечно, недружественный и, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав - России и Соединенных штатов Америки - во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности. Этот шаг - это вклад в разрушение международной стабильности, это очевидно", - заявил глава СВР.

Он отметил, что непоследовательность властей США вызывает удивление. "Неделю или полторы назад по инициативе администрации США состоялся разговор двух президентов: очень конструктивный, спокойный и ответственный. После этого - пакет санкций. Ну и через сутки, даже меньше, выступление президента Байдена с таким, позитивным, я бы сказал, настроем, с настроем на деэскалацию обстановки вокруг взаимодействия двух наших стран. То есть явная такая непоследовательность", - сказал глава СВР.

По его словам, внутри администрации есть "три-четыре группы, которые конкурируют между собой". "Такая непоследовательность объясняется, очевидно, этим. Это вызывает только сожаление", - сообщил Нарышкин.

Министерство финансов США в четверг сообщило о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ на "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Под санкции попали шесть российских технологических компаний.

Кроме того, власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии России в Вашингтоне десятерых ее сотрудников.

Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

Между тем ранее в СВР назвали бредом заявления Вашингтона о причастности службы к кибератаке на SolarWinds.

Сергей Нарышкин СВР США

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