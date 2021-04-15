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Минфин США назвал 25 российских компаний из нового санкционного списка

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минфин США в четверг ввел санкции в отношении 25 российских компании в ответ на "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Список размещен на сайте американского Министерства финансов.

IT-компании

В частности, под санкции попали шесть российских IT-компаний, поддерживавших, по мнению США, киберактивность разведки РФ. Среди них Военный инновационный технополис "Эра", АО "Пасит", федеральное государственное автономное научное учреждение Научно-исследовательский институт "Cпециализированные вычислительные устройства защиты и автоматика" (ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика"), ООО "НеоБИТ", АО "АСТ" (Advanced System Technologies), и АО "Позитив текнолоджиз" (Positive Technologies).

Влиявшие на выборы

Вашингтон также ввел санкции в отношении 16 компаний, "которые предпринимали попытки повлиять на президентские выборы США-2020 под руководством российского правительства". Среди них веб-сайт South front, издание Newsfront, базирующееся в Крыму, Фонд стратегической культуры, ООО ИА "Инфорос", а также Фонд защиты национальных ценностей, Association for free research and International cooperation и другие.

Ряд компаний, в частности, Association for free research and International cooperation, ООО "Юниджет", OOO "Транс логистик", Фонд стратегической культуры включены в список, так как, по данным Минфина США, они связаны с деятельностью российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Связанные с Крымом

Минфин США ввел санкции в связи с "оккупацией Россией украинского региона Крым и грубых нарушений прав человека против местного населения" в отношении трех компаний, в частности, АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", а также "Симферополь СИЗО-1".

США РФ

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