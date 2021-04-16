Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

"Роскосмос" заявил о последней поставке США двигателей РД-180 по контракту

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - НПО "Энергомаш" готовит к отправке в США шесть двигателей РД-180, это последняя партия по действующему контракту, сообщил "Роскосмос".

В госкорпорации сообщили, что сдача шести двигателей американским заказчикам состоялась в среду.

По данным "Роскосмоса" это первая с начала пандемии партия двигателей, которые передадут в США. Заказчиком выступают компании Pratt&Whitney и United Launch Alliance. "Всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180", - отметили в госкорпорации.

Как сообщалось ранее, действующий контракт должен был истечь в 2020 году. По словам главного конструктора НПО "Энергомаш" Петра Левочкина, ведутся переговоры по новым контрактам.

Ранее первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что продажа в США двигателей РД-180/РД-181 приносит НПО "Энергомаш" около трети общей выручки. В случае остановок поставок потери могут составить от 10 до 13 млрд рублей.

Двигатели РД-180 используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Atlas-5". Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

Энергомаш Роскосмос

Новости по теме

Новости

Суд арестовал замглавы департамента экономической политики Москвы

Кремль отверг предположения об охлаждении отношений Турции и РФ

Кремль отверг предположения об охлаждении отношений Турции и РФ

Песков заявил, что ответ на санкции США будет зависеть от Путина

Пандемия коронавируса

В РФ завели 82 уголовных дела за заражение COVID по неосторожности

В РФ завели 82 уголовных дела за заражение COVID по неосторожности

Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным в Москве

Противопожарные нарушения на "Невской мануфактуре" игнорировали 7 лет

Противопожарные нарушения на "Невской мануфактуре" игнорировали 7 лет

Ожидаемая продолжительность жизни в РФ из-за коронавируса упала

Ожидаемая продолжительность жизни в РФ из-за коронавируса упала
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что ситуация с COVID в РФ стала управляемой

Мурашко заявил, что ситуация с COVID в РФ стала управляемой

В компаниях по выдаче электронных подписей прошли обыски из-за махинаций

Замглавы департамента мэрии Москвы предъявили обвинение во взятке

Замглавы департамента мэрии Москвы предъявили обвинение во взятке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');