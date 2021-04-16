"Роскосмос" заявил о последней поставке США двигателей РД-180 по контракту

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - НПО "Энергомаш" готовит к отправке в США шесть двигателей РД-180, это последняя партия по действующему контракту, сообщил "Роскосмос".

В госкорпорации сообщили, что сдача шести двигателей американским заказчикам состоялась в среду.

По данным "Роскосмоса" это первая с начала пандемии партия двигателей, которые передадут в США. Заказчиком выступают компании Pratt&Whitney и United Launch Alliance. "Всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180", - отметили в госкорпорации.

Как сообщалось ранее, действующий контракт должен был истечь в 2020 году. По словам главного конструктора НПО "Энергомаш" Петра Левочкина, ведутся переговоры по новым контрактам.

Ранее первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что продажа в США двигателей РД-180/РД-181 приносит НПО "Энергомаш" около трети общей выручки. В случае остановок поставок потери могут составить от 10 до 13 млрд рублей.

Двигатели РД-180 используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Atlas-5". Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.