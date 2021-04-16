Рогозин заявил, что США пока нечем заменить двигатели РД-180 из РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - США в ближайшее время не смогут заменить российские ракетные двигатели РД-180, используемые в своей космической программе, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В будущем (не сейчас) американские инженеры создадут ему замену. Замену намного более дорогостоящую. То есть не замену, а продукт своего затратного импортозамещения. К этому времени мы уже создадим новое поколение ракетных двигателей", - написал Рогозин на своей странице в фейсбуке.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что НПО "Энергомаш" в ближайшее время поставит в США шесть двигателей РД-180. Эта партия станет последней по действующему контракту.

По данным "Роскосмоса", это первая с начала пандемии партия двигателей, которые передадут в США. Заказчиком выступают компании Pratt&Whitney и United Launch Alliance.

"Всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180", - отметили в госкорпорации.

Как сообщалось ранее, действующий контракт должен был истечь в 2020 году. По словам главного конструктора НПО "Энергомаш" Петра Левочкина, ведутся переговоры по новым контрактам.

В декабре прошлого года сообщалось, что "Энергомаш" планирует в 2021 году передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Atlas-5". Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.