Песков отметил, что вопрос возвращения в США посла Антонова решит Путин

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сроки возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова пока не определены, все зависит от решения президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, отразятся ли как-то на сроках возвращения в США посла Антонова в связи с новыми американскими санкциями, Песков ответил: "Все будет зависеть от решения главы государства".

Отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли в ближайшее время встреча Антонова с Путиным, пресс-секретарь президента сказал: "Посол активно работает, у него нет дефицита общения, в частности по линии МИД, где наиболее важные аспекты докладываются главе государства".

Касаясь конкретной даты встречи посла Антонова с главой государства, Песков отметил, что ее пока нет.

Как ранее сообщалось, Антонов вылетел из США в Москву для консультаций 21 марта. Дипломата пригласили в Москву после того, как Байден дал утвердительный ответ на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей".