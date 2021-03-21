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Посол РФ в США Антонов вылетел в Москву для консультаций

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву для консультаций.

"Российский посол Анатолий Антонов направляется в Москву для участия в консультациях по поводу изменения отношений (РФ и США - ИФ)", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере посольства.

Антонов прибудет в Москву в воскресенье, где проведет консультации на тему нынешнего состояния российско-американских отношений.

Анатолий Антонов приглашен в Москву после ряда резонансных заявлений Джо Байдена о России и ее руководстве. В Кремле их назвали "очень плохими высказываниями". В четверг на этой неделе президент РФ Владимир Путин, комментируя резкие высказывания своего американского коллеги, пожелал ему здоровья и отметил, что Москва продолжит работать с Вашингтоном, но в тех областях, в которых российская сторона сама заинтересована.

Позднее в этот же день российский лидер предложил Байдену провести онлайн разговор в эту пятницу или понедельник и дал соответствующее поручение МИД РФ.

США Анатолий Антонов МИД РФ

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