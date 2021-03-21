Посол РФ в США Антонов вылетел в Москву для консультаций

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву для консультаций.

"Российский посол Анатолий Антонов направляется в Москву для участия в консультациях по поводу изменения отношений (РФ и США - ИФ)", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере посольства.

✈️Russian Ambassador Anatoly #Antonov is on his way to @Moscow to participate in consultations on rectifying🇷🇺🇺🇸 relations. pic.twitter.com/fhuilYe805 — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 20, 2021

Антонов прибудет в Москву в воскресенье, где проведет консультации на тему нынешнего состояния российско-американских отношений.

Анатолий Антонов приглашен в Москву после ряда резонансных заявлений Джо Байдена о России и ее руководстве. В Кремле их назвали "очень плохими высказываниями". В четверг на этой неделе президент РФ Владимир Путин, комментируя резкие высказывания своего американского коллеги, пожелал ему здоровья и отметил, что Москва продолжит работать с Вашингтоном, но в тех областях, в которых российская сторона сама заинтересована.

Позднее в этот же день российский лидер предложил Байдену провести онлайн разговор в эту пятницу или понедельник и дал соответствующее поручение МИД РФ.