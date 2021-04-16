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В Кремле послу Салливану посоветовали поехать в Вашингтон

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков предложил послу США в Москве Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения там консультаций, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее о вызове Салливана в Кремль сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Посол [Анатолий] Антонов продолжает консультации, ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться, тем более, что в Вашингтоне тоже непонятное происходит порой. По крайней мере, не до конца понятное, поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные серьезные консультации", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр добавил, что после этой пресс-конференции его ведомство обнародует ответные меры Москвы на санкции США.

"Одновременно мы буквально после этой пресс-конференции выпустим заявление МИД, в котором изложим все меры, которые мы одобрили - президент России одобрил эти меры в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических, юридических лиц и в отношении нашей финансовой системы", - сказал он.

Антонов был отозван из Вашингтона для консультаций в середине марта, в Москву он прибыл 21 марта. Дата его возвращения в США еще не определена, в Кремле отмечали, что сначала нужно определить дальнейшие перспективы двусторонних отношений в свете политики новой администрации.

При этом Госдепартамент не собирался отзывать Салливана из Москвы, а Белый дом - назначать другого посла.

Сергей Лавров МИД Джон Салливан США Анатолий Антонов

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