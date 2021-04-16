Эксперт назвал Болгарию альтернативой отдыха в Турции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Альтернативой отдыха в Турции для российских туристов может стать болгарское направление, считает директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Нам необходимо усилить наше взаимодействие в части открытия ряда направлений, где наиболее перспективным, наиболее важным, особенно в летний период (. . .), по мнению наших коллег - и зарубежных, и Российского союза туриндустрии, - является болгарское направление", - сказал он на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

По словам Мальцева, это направление климатически удобно, оно интересно богатым ассортиментом и хорошей гостиничной базой.

"Поэтому мы призываем от лица уральской ассоциации туризма максимально серьезно подойти к этому вопросу и рассмотреть вопрос кратчайшего решения вопроса открытия Болгарии для российских туристов", - сказал он.

Директор ассоциации также считает необходимым "существенно увеличить квоту по греческому направлению", усилить работу с Черногорией, Сербией и другим балканскими странами, с республиками бывшего Союза.

"Это решит проблему, и мы тогда спокойно можем туристам давать альтернативу Турции", - заявил Мальцев.

Консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков в свою очередь отметил, что в стране принимаются все меры для того, чтобы туризм в этом году был в первую очередь безопасным. "В прошлом году не было ни одного случая заражения туриста на нашем побережье в течение всего сезона", - добавил он.

Мальцев также констатировал рост среднего чека на заграничные путевки.

"У нас из ассортимента зарубежного - Куба, Сейшельские острова и Объединенные Арабские Эмираты. Если бы у нас была Болгария в том числе, уровень среднего чека был бы более приемлем. Сейчас еще убавилась Турция", - добавил он.

По его словам, в связи с высоким средним уровнем чека позволить себе отдых за рубежом может небольшая часть россиян, в том числе уральцев.

Ранее атташе по туризму в посольстве Болгарии Катя Жекова сообщала, что в стране ожидают приказ министра здравоохранения об условиях работы туристических объектов в период летнего сезона, который, по ее сведениям, в этом году открывается в Болгарии на месяц раньше обычного - с 1 мая.

Как заявила Жекова "Интерфаксу", в этом приказе также будут определены сроки и условия открытия Болгарии для российских туристов.

Закрытие Турции

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул.