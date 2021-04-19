ФАС проведет совещание по Турции и ценам на авиабилеты

Антимонопольщики вместе с Ростуризмом подготовят меры регулирования туротрасли в условиях ценовых шоков

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в среду проведет совещание о влиянии закрытия рейсов в Турцию на стоимость авиабилетов, заявил заместитель руководителя ведомства Тимофей Нижегородцев.

"Мы проведем совещание в среду с представителями авиакомпаний и получим обновленные данные с учетом новых вводных, которые связаны с закрытием турецкого направления и перераспределением потоков внутри страны. И, соответственно, выясним, насколько у нас поменялись эти индексы, насколько они выходят за рамки тех цен (на авиабилеты - ИФ), которые у нас складывались в обычных условиях, и готовы будем предложить какие-то меры", - сказал Нижегородцев на совещании в Совете Федерации.

До апреля цены на авиабилеты на большинстве направлений были ниже уровня 2019 года, добавил чиновник, ссылаясь на данные ежемесячного мониторинга ФАС.

Перед высоким летним сезоном авиакомпании корректируют тарифы, постепенно возвращая их к докризисному уровню, сказал на совещании директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов. Но до уровня 2019 года, по его словам, "еще далеко".

"Я хочу сказать, что даже на пик высокого сезона тарифы "Аэрофлота" сегодня как минимум на 10-15% ниже того уровня, который был в 2019 году", - заявил Батанов.

Нижегородцев в ходе совещания также сообщил, что ФАС и Ростуризм разработают меры регуляторного воздействия на фоне роста цен на туристические услуги внутри страны.

"Мы сейчас проводим анализ всего комплекса законодательства в этой сфере и через какое-то время выйдем с предложениями, которые позволят нам в этих условиях экстраординарных принимать какие-то решения", - сказал замглавы ведомства.

Он отметил, что туристический рынок вполне конкурентный, на нем нет доминирующих игроков, которые могут злоупотреблять своим положением.

"Более того, распределение участников рынка таково, что картели возможны, координация возможна, и мы сейчас занимаемся выявлением такого координированного поведения, но с определенной степенью вероятности можно предположить, что, скорее всего, действия компаний, который занимаются размещением, это, прежде всего, ответ на возросший спрос. И в этом смысле мы обсуждаем с Ростуризмом какие-то дополнительные регуляторные механизмы, которые позволяли бы препятствовать такому шоковому росту цен на рынке, не связанному с злоупотреблением доминирующим положением или с картелями", - пояснил замглавы ФАС.

"Понятное дело, что цены на гостиничные услуги так же, как и любые другие цены - это отражение баланса спроса и предложения. В условиях, когда у нас резко возрастает спрос в связи с отмененными турами в Турцию, цены будут расти. И это не является каким-то супернедобросовестным действием, это накладывается на сезонный рост цен, который у нас и так сейчас начинается", - сказал Нижегородцев.

Ссылаясь на данные туристических ассоциаций, он сообщил, что в связи с пандемией в этом году не было "низкого" туристического сезона, и средняя заполняемость по году выросла до рекордных значений, в среднем составив около 70%.

"Это говорит о том, что средств размещения в России недостаточно, и в среднесрочной, долгосрочной перспективе нужны государственные программы, система мер и экономических стимулов, которые бы позволяли нам наращивать мощности по размещению туристов в основных точках запросов - Краснодарском крае, республике Крым - и в целом по всей стране", - сказал замглавы ФАС.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул.