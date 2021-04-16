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Минприроды подготовило предложения для "Татнефти" по вычету из НДПИ по сверхвязкой нефти

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минприроды разработало проект постановления, который определяет перечень расходов, которые "Татнефть" может вычесть из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по сверхвязкой нефти (СВН). Документ опубликован на портале правовой информации.

В октябре 2020 года было принято решение отменить льготы по НДПИ и пошлине для сверхвязкой нефти, при этом для Ромашкинского месторождения "Татнефти" прописана возможность получения налогового вычета на средства, затраченные компанией на обеспечение охраны природы и обеспечение промышленной безопасности при добыче сверхвязкой нефти.

Кроме того, получение вычета обусловлено превышением фактической цены на нефть Urals над базовой, а также не может превышать 1 млрд рублей в месяц, а в сумме 36 млрд рублей.

Проект предполагается принять во втором квартале 2021 года.

Татнефть Минприроды Urals

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