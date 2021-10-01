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Минфин заложил в бюджет налоговый вычет для "Татнефти" в 36 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минфин ожидает, что вернет "Татнефти") часть уплаченного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по Ромашкинскому месторождению, выплаты для Новопортовского месторождения "Газпром нефти" в бюджет не заложены, следует из материалов к проекту бюджета на 2022 - 2024 годы.

Ведомство ожидает, что "Татнефть" сможет получить налоговый вычет по НДПИ по Ромашкинскому месторождению в размере 36 млрд рублей за четыре года: 4 млрд рублей - в 2021 году, по 12 млрд рублей- в 2022-2023 годах и 8 млрд рублей - в 2024 году.

Предполагалось, что с 2021 года "Татнефть" сможет получать ежемесячный налоговый вычет по НДПИ в размере 1 млрд рублей, но не более 36 млрд рублей, если цена на нефть марки Urals в налоговом периоде (месяц) превысит базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом. При этом условием получения вычета для "Татнефти" прописано, что расходы должны быть связаны с добычей сверхвязкой нефти.

Вместе с тем, в бюджет не заложены средства для выплаты налогового вычета по НДПИ для Новопортовского месторождения "Газпром нефти".

Компания так же, как и "Татнефть" для Ромашкинского, могла с 2021 года получать налоговый вычет по НДПИ в размере 1 млрд рублей, если цена на нефть марки Urals в налоговом периоде (месяц) превысит базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом. Условием для получения вычета было заключение инвестсоглашения с Минэнерго с прописанными объемами добычи на 2021-2023 годы и инвестициями.

Бюджет сверстан из прогнозов цены на нефть марки Urals в 2022 году на уровне $62,3 за баррель, в 2023 году - $58,4 за баррель, в 2024 году - $55,7за баррель. Прогнозная цена нефти на 2021 год составляет $66 за баррель.

Также Минфин ожидает увеличения налоговых вычетов по НДПИ при добыче конденсата, который направляется на производство широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Льгота была введена с 2018 года. В 2019 году из бюджета налогоплательщикам вернулось 12 млрд рублей, в 2020 году - 26,1 млрд рублей, ожидается, что в 2021-2024 годах будет выплачено по 35 млрд рублей (в редакции прошлогоднего бюджета - по 29,2 млрд рублей в 2021-2023 годах). Этой льготой, в частности, пользуется "НОВАТЭК". Ставка налогового вычета была установлена на уровне 147 рублей за тонну для расчета налогового вычета в январе 2018 года, с тех пор она ежемесячно увеличивалась на эту же сумму до конца 2020 года. С декабря 2020 года ставка налогового вычета установлена в размере 5,28 тысячи рублей за тонну полученной ШФЛУ. Таким образом, в 2021 году налоговому вычету должны были подлежать объемы конденсата, из которых было получено около 6,6 млн т ШФЛУ, "НОВАТЭК" произвел около 3 млн т ШФЛУ.

Минфин Татнефть Газпром нефть НОВАТЭК

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