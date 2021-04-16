МИД пригрозил сократить число американских дипломатов в России до 300

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Москва, в случае продолжения "обмена любезностями" с Вашингтоном, может попросить США сократить число своих дипломатов в России до 300 - паритетного значения с российским дипломатическим присутствием в Америке за вычетом сотрудников постпредства России при ООН в Нью-Йорке, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"У нас и у американцев примерно по 450 сотрудников - дипломатических и административных, наших - в США и американских - в России. Но из этих 450 у американцев все они распределены между посольством и генеральным консульством, а у нас - между посольством, двумя генеральными консульствами и представительством России про ООН", - сказал он на пресс-конференции.

По словам министра, представительство при ООН не является учреждением, которое обслуживает двусторонние отношения России и США, "не имеет никакого отношения к двусторонним связям".

"И поэтому правильно, если мы хотим иметь паритет, вывести из засчета численность наших сотрудников, которые работают в представительстве при ООН - это примерно 150 человек, - отметил он. - То есть 450, вычитаем 150, на двустороннем фронте в США у нас работает 300 сотрудников".

"Мы имеем в виду, что если наши обмены любезностями будут продолжаться, то мы попросим американцев привести численность своих дипломатов, которые занимаются двусторонними отношениями с Россией, в соответствие с численностью наших сотрудников, работающих в посольстве и в двух генеральных консульствах", - заявил Лавров.

Ранее на этой же пресс-конференции министр сообщил, что в Кремле послу США Джону Салливану рекомендовали выехать в Вашингтон для консультаций. В Госдепе такого намерения не высказывали.

В ответ на последние санкции США Москва вышлет десять американских дипломатов и обнародует список американских чиновников, попавших под российские рестрикции, объявил также Лавров.

По его словам, для американского бизнеса у Москвы есть набор болезненных мер, но пока их будут держать про запас.