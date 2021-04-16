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Россия вышлет пятерых польских дипломатов

Россия вышлет пятерых польских дипломатов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пятеро польских дипломатов будут высланы из России в ответ на высылку Варшавой троих представителей российской дипмиссии, сообщает МИД РФ.

"Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

США в четверг объявили санкции в отношении России и выслали 10 российских дипломатов из-за "вмешательства" в выборы в США, крупной кибернетической атаки и другой "враждебной деятельности".

Чуть позже подобный шаг предприняла и Польша, которая объявила о высылке трех российских дипломатов из-за, как утверждает Варшава, "враждебных действий" Москвы.

МИД РФ Польша

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