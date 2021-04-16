Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - За причастность к "реализации антироссийского курса" в Россию закрыли въезд восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам, среди которых руководители силовых ведомств. Это решение было принято в ответ на последние санкции Вашингтона.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", - сообщил российский МИД.

Под ответные санкции Москвы попали директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, генпрокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник президента по внутренней политике, бывшая постпред США в ООН Сьюзан Райс.

Также в России будет запрещено въезжать бывшему помощнику президента Трампа по национальной безопасности и постоянному представителю США в ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦР Роберту Вулси.

Ранее в пятницу обнародовать санкционный список обещал глава МИД Сергей Лавров.

После пресс-конференции его ведомство это сделало, а также опубликовало комментарий об ответных мерах, которые Лавров в целом уже обрисовал.

"В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии "сдерживания Москвы", на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений, - говорится в комментарии МИД. - На этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути согласиться с тем, что с нами пытаются разговаривать с позиции силы. Неоднократно предупреждали и доказывали на практике, что санкционное и иное давление не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации".