Лукашенко заявил о задержании заговорщиков после обращения к Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержание лиц, планировавших госпереворот в республике, стало возможно после его обращения к президенту РФ.

"Я попросил президента России и (председатель КГБ) Тертель своего коллегу (директора ФСБ Александра Бортникова), и мы их там взяли", - сказал Лукашенко журналистам.

Видео с заявлением президента распространил телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее ФСБ РФ и КГБ Белоруссии почти одновременно выступили с заявлением о предотвращении госпереворота в республике и попытки убийства президента Лукашенко, которые планировались на 9 мая.

Спецслужбами в Москве были задержаны белорусский адвокат Юрий Зянкович и политолог Александр Федута. По данным ФСБ РФ, их консультировали США и Польша.

"Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования ("партизаны"), находящиеся на т.н. "скрытых базах"", - сказали в спецслужбе.

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зянкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", - отметили в ФСБ.

После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.

В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК республики.