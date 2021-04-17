Источник сообщил о невозможности удовлетворения запроса Чехии о выдаче Петрова и Боширова

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Запрос чешских властей о розыске и выдаче российских граждан Петрова и Боширова не может быть удовлетворен - он противоречит Конституции РФ, заявил "Интерфаксу" информированный источник.

"Основной закон РФ запрещает выдачу иностранному государству граждан РФ, обвиняемых в совершении преступления на территории иностранного государства", - сказал собеседник агентства, комментируя решение чешской полиции об объявлении в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Ранее эти россияне упоминались в СМИ в связи с отравлением в Солсбери (Великобритания) бывшего сотрудника ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Источник агентства пояснил, что согласно статье 61 Конституции РФ, "гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству". "Российская Федерация гарантирует гражданам защиту и покровительство за ее пределами", - гласит та же статья.

Кроме того, статья 13 УК РФ устанавливает: "Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству".

Вместе с тем, уточнил собеседник агентства, российское законодательство предусматривает возможность привлечения граждан РФ к уголовной ответственности в случаях, когда иностранное государство предоставляет материалы, свидетельствующие об их виновности.

"В этих случаях компетентные органы РФ изучают эти материалы и принимают решение о привлечении их к уголовной ответственности, если на то имеются основания", - подчеркнул источник.

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