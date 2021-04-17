Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:09Заразились
на 17.04В России 4 693 469+9 321В мире 139 931 461+854 855

Источник сообщил о невозможности удовлетворения запроса Чехии о выдаче Петрова и Боширова

Источник сообщил о невозможности удовлетворения запроса Чехии о выдаче Петрова и Боширова
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Запрос чешских властей о розыске и выдаче российских граждан Петрова и Боширова не может быть удовлетворен - он противоречит Конституции РФ, заявил "Интерфаксу" информированный источник.

"Основной закон РФ запрещает выдачу иностранному государству граждан РФ, обвиняемых в совершении преступления на территории иностранного государства", - сказал собеседник агентства, комментируя решение чешской полиции об объявлении в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Ранее эти россияне упоминались в СМИ в связи с отравлением в Солсбери (Великобритания) бывшего сотрудника ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Источник агентства пояснил, что согласно статье 61 Конституции РФ, "гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству". "Российская Федерация гарантирует гражданам защиту и покровительство за ее пределами", - гласит та же статья.

Кроме того, статья 13 УК РФ устанавливает: "Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству".

Вместе с тем, уточнил собеседник агентства, российское законодательство предусматривает возможность привлечения граждан РФ к уголовной ответственности в случаях, когда иностранное государство предоставляет материалы, свидетельствующие об их виновности.

"В этих случаях компетентные органы РФ изучают эти материалы и принимают решение о привлечении их к уголовной ответственности, если на то имеются основания", - подчеркнул источник.

Новость дополняется

Чехия Россия

Новости по теме

Новости

ФСБ России сообщила о предотвращении госпереворота в Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 17 апреля

В ФСБ рассказали, что интересовало задержанного украинского консула

Росавиация создала штаб для контроля за вывозом россиян из Турции

Росавиация создала штаб для контроля за вывозом россиян из Турции

МИД РФ предписал украинскому консулу в Петербурге покинуть страну

Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море

Число случаев COVID в Москве за сутки оказалось максимальным с января

Число случаев COVID в Москве за сутки оказалось максимальным с января

В Петербурге задержан украинский дипломат

Что случилось этой ночью: суббота, 17 апреля

Минобороны РФ задействует более 50 самолетов в учении над Черным морем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');