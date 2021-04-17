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Полиция Чехии объявила в розыск россиян Петрова и Боширова

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Чешская полиция сообщила в субботу, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, передают европейские СМИ.

В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

Чешское радио подчеркивает, что речь идет о тех же людях, кого в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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