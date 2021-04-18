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Региональные депутаты призвали власти пустить к Навальному врачей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Несколько депутатов законодательных собраний России обратились к президенту России Владимиру Путину, заявив о необходимости допуска врачей и оказания срочной медицинской помощи оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в колонии во Владимирской области.

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"Требуем немедленного допуска к Алексею Навальному врачей по его добровольному выбору и госпитализации Навального в гражданское медицинское учреждение, соответствующее тяжести состояния его здоровья", - говорится в обращении в адрес президента РФ, которое опубликовано в фейсбуке депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга.

По мнению депутатов, состояние здоровья Навального угрожает его жизни, при этом никаких действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается.

Обращение подписали депутаты Мосгордумы Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Ступин, Михаил Тимонов; депутаты заксобрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, а также Эмилия Слабунова из заксобрания Карелии и Артур Гайдук из Псковского собрания депутатов.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, оппозиционер испытывает боль в спине, а ноги частично потеряли чувствительность.

В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", и сообщили, что Навальному оказывается необходимая медицинская помощь. Посетившие оппозиционера члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

Алексей Навальный

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