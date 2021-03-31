Во ФСИН заверили, что Навальный получает всю необходимую медпомощь

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области сообщило, что оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее в среду объявил голодовку, оказывается необходимая медицинская помощь.

В УФСИН подчеркнули, что надзор за заключенными, в том числе и Навальным, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и "применяется ко всем осужденным без исключения".

"Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон", - заверили в ведомстве. Там пояснили, что ночью в соответствии с требованиями законодательства сотрудники обходят жилые помещения в ИК и проверяют, на месте ли заключенные. "Данные меры не препятствуют отдыху осужденных", - заявили в ведомстве.

Региональное УФСИН также сообщило, что Навальный получил несколько выговоров в колонии - за отказ дежурить по камере, нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня.

В сообщении отмечается, что по каждому случаю вынесения взысканий с Навальным проводились "разъяснительные беседы".

В ведомстве подчеркнули, что меры взыскания к Навальному "применяются в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ".

"При применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение", - говорится в пресс-релизе.

В УФСИН добавили, что меры взыскания и порядок их применения к осужденным при отбывании лишения свободы "определены действующим законодательством и применяются ко всем осужденным без исключения".

В понедельник, 29 марта, Навальный сообщил о том, что за месяц пребывания в следственном изоляторе и колонии он получил 10 дисциплинарных взысканий. "В моем портфолио плохого парня уже есть: четыре выговора за две недели в СИЗО "Кольчугино" и шесть выговоров за две недели в ИК-2 "Покров", - сообщалось в посте Навального в инстаграме.

На прошлой неделе адвокаты оппозиционера сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

В управлении ФСИН по Владимирской области тогда же заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Посетившие оппозиционера члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области рассказали, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может. Ранее в среду Навальный сообщил, что объявляет голодовку в связи с тем, что к нему не допускают приглашенного врача.

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу Ив Роше.