МИД Франции допустил принятие ЕС еще санкций против РФ из-за Навального

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает принятие новых санкций Евросоюзом в отношении России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, но при этом он видит возможным продолжение диалога с РФ.

Как он заявил в воскресенье телеканалу France 3, ЕС уже принял совместные ограничительные меры, которые критиковались Россией, против ряда лиц, действовавших в отношении Навального. "Это уже значительный пакет санкций. Но могут быть еще и другие", - отметил министр.

Вместе с тем, по его мнению, "это не мешает тому, чтобы продолжать вести разговор с Россией, несмотря ни на что". "Потому что это наш сосед. Он неудобный, но он есть", - сказал Ле Дриан.

Он считает, что в этом направлении следуют и "послания, переданные президентом Макроном президенту Путину".

Глава МИД Франции считает, что "ситуация господина Навального вызывает чрезвычайную обеспокоенность". "И я констатирую, что, действительно, есть авторитарный дрейф в России. Случай господина Навального - самый показательный, самый символичный. Производящий наиболее шокирующее впечатление", - заявил он.

Ле Дриан перечислил случившееся с Навальным: "Этот оппозиционер является жертвой химического отравления, его заключили в тюрьму по возвращении (из Германии в Россию), он был направлен (отбывать срок) далеко от столицы и теперь у него серьезное ухудшение состояния здоровья - это недопустимо".

Как добавил министр, "я полагаю, что на России лежит ответственность за состояние здоровья господина Навального, она должна взять ее на себя".

По его словам, в России должны быть приняты меры не только для того, чтобы обеспечить физическое здоровье Навального, но он также должен быть освобожден. Ле Дриан заявил, что "для его заключения нет причин".

Глава МИД Франции сказал, что при этом он видит "некоторые сигналы деэскалации". "Потому что во время разговора, который состоялся у президента Байдена три дня назад с президентом Путиным, одновременно было объявлено и об американских санкциях по тем же причинам, а также выражена воля встретиться", - пояснил Ле Дриан.

В конце марта пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном дал соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела Навального. Там уточнили, что вопрос был поднят собеседниками Путина в ходе переговоров лидеров России, Германии и Франции в формате видеоконференции.