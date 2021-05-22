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Первый пуск с помощью космического "ядерного буксира" состоится в 2030 году

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Первый пуск с помощью орбитальной ядерной установки "Зевс" состоится в 2030 году, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Выступая на марафоне "Новое Знание", он сообщил, что на данный момент совместно с Российской академией наук просчитывается баллистика этой миссии и полезная нагрузка.

"Старт у нас будет у Земли, потом мы делаем подлет к Луне, отделяем там космический аппарат, гравитационный маневр у Венеры, отделение там аппарата. Потом подлет в сторону Юпитера и его спутников. Там место, где сейчас приковано всеобщее космическое внимание", - сказал Блошенко.

В декабре 2020 года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что российская орбитальная ядерная энергоустановка получит название "Зевс".

11 декабря глава "Роскосмоса" сообщил, что перспективные российские корабли и орбитальные станции могут получить ядерные энергоустановки.

Как сообщалось, "Роскосмос" заключил контракт с КБ "Авангард" на разработку аванпроекта комплекса "Нуклон" с ядерной энергоустановкой.

Первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич ранее заявлял, что опытные образцы ядерной энергоустановки должны быть готовы в 2025 году. Первый полет "ядерного буксира" планируется на 2030-е годы.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

Роскосмос Александр Блошенко Зевс

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