Источник оценил проект новой орбитальной станции в $5-6 млрд

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Россия в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования - до 2030 года", - сказал собеседник агентства.

Он заявил, что новая станция может стоить в общей сложности $5-6 млрд.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, сообщила 12 апреля газета "Московский комсомолец". Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля сообщил, что проект по созданию станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены. "Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован", - сказал тогда собеседник агентства.

В воскресенье вице-премьер Юрий Борисов заявил о намерении заранее уведомить партнеров по Международной космической станции о выходе из проекта МКС.