РФ не сократит участие в программе МКС до создания своей станции

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Россия не планирует сокращать программу экспериментов на МКС до введения в строй национальной орбитальной станции, сообщили глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он написал в своем фейсбуке, что "в пилотируемой космонавтике паузы губительны".

"Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объёме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны", - продолжил глава госкорпорации.

"Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ (многофункционального лабораторного модуля "Наука" - "ИФ"), не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу", - добавил он.

По его словам, "условия обслуживания российского сегмента МКС - предмет переговоров".

Как ранее сообщил источник "Интерфакса", по предварительным подсчетам на создание национальной орбитальной станции до 2030 года может быть выделено около $5-6 млрд.

12 апреля "Московский комсомолец" писал, что российские власти утвердили решение о создании независимой российской орбитальной станции. Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля сообщил, что проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены. "Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован", - сказал тогда собеседник агентства.