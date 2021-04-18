Вице-премьер Борисов заявил о планах выхода из проекта МКС с 2025 года

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Россия планирует создать собственную орбитальную станцию и предупредит партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года, заявил вице-премьер Юрий Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Так вице-премьер прокомментировал информацию о том, что правительство предлагает заранее обсудить с иностранными партнерами планы РФ по строительству национальной космической станции.

Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", решение о судьбе станции пока не принято, оно будет основываться на анализе технического состояния станции.

"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", - сообщили в госкорпорации.

"Когда мы примем решение, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года", - добавили в пресс-службе.

Руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, сообщила 12 апреля газета "Московский комсомолец". Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля сообщил, что проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены. "Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован", - сказал тогда собеседник агентства

5 апреля руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что срок работы МКС могут продлить на 2030-е годы. "Дальше у нас в планах думать о завершении работы МКС, хотя до 2030, может чуть больше, мы планируем осуществлять ее эксплуатацию с плавным завершением программы", - сказал Соловьев.

В октябре 2020 года Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Совет по космосу РАН после его доклада рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, "в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.