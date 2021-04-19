Пилот экстренно севшего в Новосибирске лайнера отказался от госпитализации

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания All Nippon Airways принимает решение о вылете своего самолета, экстренно приземлившегося из-за подозрения на инсульт у члена экипажа воздушного судна в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщает пресс-служба аэропорта.

Как говорится в сообщении, в 09:53 по местному времени (05:53 по Москве) в "Толмачево" сел Boeing Dreamliner 787, летевший из Парижа в Токио.

"Причина посадки - ухудшение самочувствия одного из членов экипажа. К посадке воздушного судна была оперативно вызвана реанимационная бригада скорой помощи, принявшая все необходимые меры", - сообщила пресс-служба. Член экипажа от госпитализации отказался, в настоящее время авиакомпания принимает решение о продолжении полета.

Отмечается, что "Толмачево" часто выбирается экипажами авиакомпаний, следующими по маршрутам между Европой и Азией, в том числе, в случаях необходимости посадки по техническим причинам и для дозаправки.

Как сообщалось, самолет Boeing 787-800 Dreamliner летел из Парижа в Токио, когда второй пилот сообщил о резком ухудшении самочувствия командира воздушного судна, у которого появились симптомы инсульта. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска.

Самолет был пассажирским, но летел без пассажиров - это был перегонный рейс.

Также сообщалось, что самолет может вылететь из Новосибирска через 18 часов после посадки - по окончании времени отдыха экипажа.