Пилот экстренно севшего в Новосибирске лайнера отправлен в больницу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Экстренно севший сегодня в новосибирском аэропорту "Толмачево" самолет All Nippon Airways вылетит в Токио утром во вторник, 20 апреля.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, член экипажа, у которого заподозрили инсульт, все-таки решил госпитализироваться.

Ранее сообщалось, что член экипажа, из-за плохого самочувствия которого пришлось прервать полет, от госпитализации отказался.

Утром в понедельник, 19 апреля, в аэропорту "Толмачево" по решению экипажа сел авиалайнер Boeing Dreamliner 787 японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший по маршруту Париж - Токио. Второй пилот сообщил о резком ухудшении самочувствия командира воздушного судна, у которого появились симптомы инсульта. Авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска. К посадке воздушного судна была оперативно вызвана реанимационная бригада скорой помощи.

Самолет летел без пассажиров - это был перегонный рейс.