"Боинг" сел в Новосибирске из-за ухудшения самочувствия командира экипажа

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Командиру трансконтинентального японского Boeing Dreamliner стало плохо во время перелета из Парижа в Токио, экстренную посадку взял на себя второй пилот.

"С диспетчерами новосибирского авиаузла связался второй пилот Boeing 787-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon airways и доложил, что состояние командира экипажа резко ухудшилось: возникла внезапная головная боль, стала проявляться асимметрия лица. Эти признаки характерны для острого нарушения мозгового кровообращения", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Диспетчеры предложили выполнить экстренную посадку в Новосибирске.

"На аэродроме лайнер ждала бригада неврологической реанимации. Командир был госпитализирован с подозрением на инсульт", - сказал источник.

Ранее сообщалось о подготовке к экстренной посадке боинга в аэропорту Новосибирска.