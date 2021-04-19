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"Боинг" сел в Новосибирске из-за ухудшения самочувствия командира экипажа

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Командиру трансконтинентального японского Boeing Dreamliner стало плохо во время перелета из Парижа в Токио, экстренную посадку взял на себя второй пилот.

"С диспетчерами новосибирского авиаузла связался второй пилот Boeing 787-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon airways и доложил, что состояние командира экипажа резко ухудшилось: возникла внезапная головная боль, стала проявляться асимметрия лица. Эти признаки характерны для острого нарушения мозгового кровообращения", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Диспетчеры предложили выполнить экстренную посадку в Новосибирске.

"На аэродроме лайнер ждала бригада неврологической реанимации. Командир был госпитализирован с подозрением на инсульт", - сказал источник.

Ранее сообщалось о подготовке к экстренной посадке боинга в аэропорту Новосибирска.

Новосибирск Япония

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