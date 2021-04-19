В России за сутки выявлено 8,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Еще 8589 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За этот период от COVID-19 скончались 346 человек, общее число жертв вируса в стране достигло 105 928.

Поправились и выписаны 4,33 млн пациентов, в том числе 6 818 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2 279. В столице за 24 часа скончались 59 человек с COVID-19. Еще 692 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 592 - в Московской области, 237 - в Ростовской области, 201 - в Нижегородской области, 192 - в Самарской области.

За все время пандемии в России было зафиксировано 4,71 млн заболевших коронавирусом. По этому показателю РФ находится на пятом месте в мире. Лидируют США с 31,67 млн зараженных. Следом идут Индия (15 млн), Бразилия (13,94 млн) и Франция (5,35 млн).

В Великобритании (6-е место), по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,4 млн заболевших. В Турции (7-е место) - 4,26 млн эпизодов.