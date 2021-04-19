За сутки COVID-19 заболело больше москвичей, чем выздоровело

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Еще 2279 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это в два раза больше числа выздоровевших, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

В столице выздоровели от заболевания за сутки 1089 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 972 646 человек.

За сутки коронавирус привел к смерти 59 человек. С начала пандемии скончались 17 698 москвичей.

Накануне сообщалось о 2252 заразившихся. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы незначительно выросла.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 19 апреля составляет 1 млн 066 052.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.