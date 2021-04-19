"Лаборатория Касперского" осенью представит смартфон на базе Kaspersky OS

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" осенью 2021 года планирует представить защищенное мобильное устройство под управлением Kaspersky OS для индустриального и корпоративного сектора, рассказал "Интерфаксу" гендиректор компании Евгений Касперский.

Устройства под управлением Kaspersky OS разрабатываются российским производителем "железа", который работает в Гонконге.

"Пока сама "железка" китайская. Как только появятся отечественные производители, которые способны будут делать архитектуру ARM, мы готовы будем работать с ними", - отметил Касперский.

Объем инвестиций и планы по объемам производства гаджетов он не уточнил.

"Мы пока знаем компании, которые очень заинтересованы в таких устройствах. Мы с нашими партнерами сначала должны им его показать, потом провести пилоты и после этого будет понятен объем производства", - объяснил глава компании.

По его словам, разработкой интересуются компании с системами управления инфраструктурой.

В 2019 году "Коммерсантъ" писал, что "Лаборатория Касперского" тестирует применимость Kaspersky OS в смартфонах для корпоративного сектора. Сообщалось, что по итогам тестирования компания должна была анонсировать в конце 2020 года, появится ли устройство.

Сейчас для любого российского смартфона (информация о таком устройстве должна быть включена в реестр российской радиоэлектронной продукции) уже имеется рынок сбыта - госкомпании и госзаказчики. Для них установлена квота на закупку аппаратов сотовой связи в размере не менее 1% от общего объема закупок таких устройств.

Правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов товаров (по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности) и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства или произведенного в странах ЕАЭС вступили в силу с января текущего года. Этими документами утверждены перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 годы. В перечни вошли различные виды медтехники и медицинского оборудования, промышленной продукции, продукции легкой промышленности, радиоэлектроники, и т.д.

Также, по словам Касперского, антивирусная компания может рассмотреть возможность нарастить долю в "Новых облачных технологиях" (разрабатывает офисный софт "МойОфис") - при условии, если в текущем году компания не выйдет на самоокупаемость.

Сейчас "Лаборатория Касперского" владеет 47% в "Новых облачных технологиях".

Вероятность выхода на самоокупаемость "Новых облачных технологий" в текущем году Касперский оценил как 50% на 50%. При этом топ-менеджер не раскрыл, до какого объема доля в "Новых облачных технологиях" может быть увеличена.

Из бухгалтерской отчетности НОТ следует, что в 2020 году выручка компании сократилась до 460 млн рублей с 773 млн рублей в 2019 году. При этом чистый убыток увеличился до 1,4 млрд рублей с 300 млн рублей годом ранее.

"Лаборатория Касперского" также 19 апреля сообщила, что что ее выручка за 2020 год выросла на 2,8% - до $703,9 млн.

Касперский также объявил, что компания в течение 2021 года существенно нарастит штат по всему миру. Сейчас в компании работают больше 4000 человек. Руководитель центра экспертизы по управлению персоналом "Лаборатории Касперского" Кирилл Ширяев, уточнил, что планируется нанять около 600 человек и переместить уже нанятых сотрудников. В основном планируется нанимать сотрудников в России, поскольку внутри страны у компании сконцентрирована разработка.