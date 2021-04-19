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Пропавшие при падении машины в реку Арсеньевка признаны погибшими

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Приморье возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, которые в автомобиле упали в реку Арсеньевка из-за обрушения моста, сообщили в СК. Дело будет расследоваться по статье о причинении смерти о неосторожности.

Ранее сообщалось, что в машине было шесть человек, три девушки выбрались на берег сами, а водитель и еще две пассажирки пропали. Теперь они признаны погибшими. Их тела до сих пор не нашли.

Рухнувший мост у села Нововарваровка Анучинского района был деревянным. В прокуратуре и СК ранее сообщили, что его построили самовольно для поездок через реку на базу отдыха.

По версии следствия, вечером 18 апреля 2021 года водитель автомобиля не справился с управлением и машина упала в воду.

Приморье Арсеньевка Нововарваровка МЧС СКР прокуратура

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