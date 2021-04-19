Автомобиль с шестью приморцами съехал в реку

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Автомобиль, в котором находились шесть человек, съехал в реку в Приморье, три человека спаслись, еще трое не найдены, сообщает в понедельник пресс-служба краевого главка МЧС.

В краевой главк МЧС поступила информация, что в районе села Новоивановка Анучинского района съехал в реку Арсеньевка легковой автомобиль.

"По предварительным данным, в машине находилось шесть человек, трем из которых удалось выбраться на берег. Местонахождение остальных устанавливается", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала группа спасателей, которым предстоит найти людей и поднять автомобиль из воды.

В следственном управлении СКР по Приморскому краю "Интерфаксу" уточнили, что проводится проверка, на место выехала следственная группа.