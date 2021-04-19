Причиной падения машины в реку Арсеньевка оказалось обрушение моста

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Причиной падения автомобиля в реку Арсеньевка в Анучинском районе Приморья оказалось обрушение моста рядом с селом Нововарваровка, сообщили в краевой прокуратуре и главке СК. Оба ведомства начали проверки по факту обрушения.

В ночь на 19 апреля в МЧС сообщили, что в реку упал автомобиль, в котором было шесть человек. Трое сумели выбраться на берег, трое пропали.

В СК уточнили, что спаслись три девушки. Еще две девушки и водитель до сих пор не найдены, их и машину продолжают искать спасатели.

Следствие предварительно установило, что развалившийся мост на балансе местной администрации не находился. Его построили самовольно для доступа к участку крестьянско-фермерского хозяйства, где сдавались в аренду домики для отдыха.

Прокуроры проверят законность строительства и использования моста, а также законность работы базы отдыха, а также, что сделали местные чиновники для создания условий для ведения бизнеса.