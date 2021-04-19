Прокурор потребовал увеличить срок кузнецу из Крыма до 11 лет за подготовку терактов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Гособвинитель подал апелляцию на приговор кузнецу Олегу Приходько, приговоренному к пяти годам колонии по делу о подготовке терактов в Крыму и на Украине, и потребовал для него 11 лет лишения свободы, в том числе три года в тюрьме, и штраф в 110 000 рублей. Об этом сообщил адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

Защита, по его словам, также обжаловала приговор.

Обе жалобы рассмотрит апелляционный военный суд во Власихе, дата начала процесса еще не назначена.

3 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 62-летнего кузнеца виновным в подготовке подрыва здания администрации в Саках и поджога российского генконсульства во Львове. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме и к штрафу в 110 000 рублей.

Центр общественных связей ФСБ ранее сообщил, что сотрудники спецслужбы 9 октября 2019 года нашли в гараже Приходько в селе Орехово Сакского района самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Он утверждал, что взрывчатку ему подбросили. В ФСБ подозреваемого охарактеризовали как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

Приходько считает себя только гражданином Украины, утверждает, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он заявлял также, что не состоит ни в каких экстремистских или террористических сообществах. В суде он вину не признал. Защита просила его оправдать, подвергая сомнению доказательства гособвинения.