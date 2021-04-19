Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Прокурор потребовал увеличить срок кузнецу из Крыма до 11 лет за подготовку терактов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Гособвинитель подал апелляцию на приговор кузнецу Олегу Приходько, приговоренному к пяти годам колонии по делу о подготовке терактов в Крыму и на Украине, и потребовал для него 11 лет лишения свободы, в том числе три года в тюрьме, и штраф в 110 000 рублей. Об этом сообщил адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

Защита, по его словам, также обжаловала приговор.

Обе жалобы рассмотрит апелляционный военный суд во Власихе, дата начала процесса еще не назначена.

3 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 62-летнего кузнеца виновным в подготовке подрыва здания администрации в Саках и поджога российского генконсульства во Львове. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме и к штрафу в 110 000 рублей.

Центр общественных связей ФСБ ранее сообщил, что сотрудники спецслужбы 9 октября 2019 года нашли в гараже Приходько в селе Орехово Сакского района самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Он утверждал, что взрывчатку ему подбросили. В ФСБ подозреваемого охарактеризовали как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

Приходько считает себя только гражданином Украины, утверждает, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он заявлял также, что не состоит ни в каких экстремистских или террористических сообществах. В суде он вину не признал. Защита просила его оправдать, подвергая сомнению доказательства гособвинения.

Крым Саки ФСБ Олег Приходько Львов Украина Назим Шейхмамбетов

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор напомнил о штрафах за неудаление призывов к протестам

ФАС возбудила дело против Google

Преемника Япончика и Деда Хасана будут судить в Москве

Шествие "Бессмертного полка" может пройти в очном формате 24 июня

Шествие "Бессмертного полка" может пройти в очном формате 24 июня
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Суд по иску о признании ФБК экстремистской организацией начнется 26 апреля

В СЖР открестились от планов обязать репортеров носить QR-код на митингах

В СЖР открестились от планов обязать репортеров носить QR-код на митингах

Генпрокуратура напомнила, что нельзя публиковать призывы к незаконным акциям

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

ФАС проведет совещание по Турции и ценам на авиабилеты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');