Для кузнеца из Крыма запросили 11 лет по делу о подготовке терактов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Гособвинитель в среду запросил для Олега Приходько, обвиняемого в подготовке терактов в Крыму и во Львове, а также в изготовлении и хранении взрывчатых веществ, 11 лет колонии строгого режима и 200 тыс. рублей штрафа, сообщил "Интерфаксу" адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов в среду.

"Прокуратура просит признать Приходько виновным по всем инкриминируемым статьям и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них - три года в тюрьме, а также дополнительно назначить штраф в размере 200 тысяч рублей", - сказал адвокат.

Дело 62-летнего кузнеца из Крыма рассматривает Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону), 16 декабря прошли прения. Они продолжатся через неделю, выступит защита, адвокат попросит суд вынести оправдательный приговор своему подзащитному. Приходько содержится в СИЗО в Ростове.

Дело Приходько

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ) в распространенном пресс-релизе ранее заявил, что сотрудники спецслужбы 9 октября 2019 года нашли в гараже кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью и задержали мужчину. Крымчанин утверждает, что взрывчатку ему подбросили.

Приходько инкриминировали подготовку взрыва в администрации небольшого города Саки на западе Крымского полуострова.

Изначально Приходько обвинялся по двум статьям: "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "попытка совершения террористического акта", затем, в декабре 2019 года, к ним добавилась еще одна - "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ". Позже, в феврале текущего года, выяснилось, что в деле появился еще один эпизод, - приготовление к поджогу генконсульства РФ в украинском Львове летом 2019 года.

Приходько считает уголовное дело преследованием за проукраинскую позицию: он называл незаконным присоединение Крыма к России, установил украинские и крымскотатарские флаги на крыше своего дома.

ЦОС ФСБ описал фигуранта дела как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

Приходько считает себя только гражданином Украины, утверждает, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он заявляет также, что не состоит ни в каких экстремистских или террористических сообществах.