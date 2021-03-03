Крымский кузнец Приходько осужден на 5 лет по делу о подготовке терактов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) в среду вынес приговор 62-летнему кузнецу из Крыма Олегу Приходько. Он обвинялся в приготовлении к совершению терактов в крымских Саках и украинском Львове.

Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме со штрафом в размере 110 тысяч рублей. О приговоре сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Это меньше, чем просило гособвинение.

Прокурор на прениях в декабре 2020 года затребовал для фигуранта дела 11 лет лишения свободы, из них три года – в тюрьме, а также 200 тысяч рублей штрафа.

Выступивший с последним словом в феврале текущего года обвиняемый свою вину не признал. Защита просила вынести оправдательный приговор.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ) в распространенном пресс-релизе ранее заявил, что сотрудники спецслужбы 9 октября 2019 года нашли в гараже кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью и задержали мужчину. Крымчанин утверждает, что взрывчатку ему подбросили.

Приходько инкриминировали подготовку взрыва в администрации небольшого города Саки на западе Крымского полуострова.

Изначально Приходько обвинялся по двум статьям: "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "попытка совершения террористического акта". Затем, в декабре 2019 года, к ним добавилась еще одна – "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ". Позже, в феврале 2020 года, выяснилось, что в деле появился еще один эпизод – приготовление к поджогу генконсульства РФ в украинском Львове летом 2019-го.

ЦОС ФСБ описал фигуранта дела как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

Приходько считает себя только гражданином Украины. Он утверждает, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он заявлял также, что не состоит ни в каких экстремистских или террористических сообществах.