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Суд Ижевска не стал арестовывать фигурантку дела об отравлении детей хлором

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ижевска избрал меру пресечения для директора ООО "Арт колекшн", обвиняемой по делу об отравлении детей в бассейне, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии в среду.

Суд назначил фигурантке запрет определенных действий. Отмечается, что в ходе судебного заседания женщина сообщила, что не скрывалась от следствия. По ее словам, она не знала о привлечении в качестве обвиняемой и объявлении ее в розыск, а когда ей стало об этом известно, она сама пришла к следователям.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что обвиняемой запрещено пользоваться интернетом и связью, кроме экстренных случаев.

Вечером 13 апреля восемь детей были госпитализированы с отравлением парами хлорсодержащего препарата после посещения бассейна в Ижевске.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Удмуртии также начала проверку.

16 апреля сообщалось, что владелица бассейна скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск. 19 апреля появилось сообщение о ее задержании.

Ижевск Удмуртия

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