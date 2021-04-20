Командир разбившегося в Магадане самолета Ан-2 предстанет перед судом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Хабаровский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу командира самолета, потерпевшего крушение в феврале 2020 года в Магадане, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, по указанию командира Ан-2, принадлежащего ООО "Т-Цемент", второй пилот принял на борт 12 человек и багаж. Вахтовиков должны были доставить на золотодобывающий прииск.

Однако командир судна лично не проверил фактическую загрузку воздушного судна, размещение в салоне людей и груза, не провел предполетный досмотр . В результате максимальный взлетный вес Ан-2 вместе с топливом превысил норму на 410 кг. Кроме того, пассажиров не предупредили, что нельзя передвигаться по салону самолета, а также о том, что нужно пристегнуться ремнями безопасности.

После взлета один из пассажиров покинул свое место и подошел к входной двери, чтобы снять видео взлета, из-за чего самолет начал падать. В результате падения воздушного судна 13 человек получили травмы разной степени тяжести.

Уголовное дело прокуратура направила в Магаданский городской суд.

Как сообщалось, самолет Ан-2 должен был выполнить рейс Магадан - Сеймчан. Авария произошла 20 февраля 2020 года при взлете с аэродрома в Магадане.