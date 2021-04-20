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МИД РФ заявил, что об открытии чартеров в Египет объявят в ближайшее время

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - О возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта будет объявлено в ближайшее время, сообщил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Все идет по плану. В ближайшее время (...) объявят, это на другом уровне будет (объявлено). Думаю, что все практически предрешено", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Богданов подчеркнул, что в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договоренности по этому вопросу.

В середине апреля источник "Интерфакса" в авиационных кругах сообщил, что аэропорты египетских курортов Шарм-Эль-Шейха и Хургады готовы принять российских туристов этим летом, технических препятствий к возобновлению рейсов из РФ не осталось.

Чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Петербург. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.

МИД РФ Египет

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