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Технических препятствий к возобновлению рейсов из РФ на курорты Египта не осталось

Технических препятствий к возобновлению рейсов из РФ на курорты Египта не осталось
Фото: Frédéric Soltan/Corbis via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорты египетских курортов Шарм-Эль-Шейха и Хургады готовы принять российских туристов этим летом, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах.

"Многочисленные проверки российскими экспертами подтвердили соответствие систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-Эль-Шейх требованиям антитеррористической безопасности. Аэровокзалы технически оснащены в достаточной степени, а персонал служб авиационной безопасности хорошо подготовлен, чтобы обеспечить необходимый уровень защищенности российских туристов", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, "технических препятствий к возобновлению рейсов российских авиаперевозчиков в эти аэропорты не осталось".

"Технические требования соблюдены. Начали прорабатываться вопросы с перевозчиками, изучаются возможности для восстановления в летнем расписании чартерных рейсов на эти курорты из российских городов. Это может быть осуществлено в течение нескольких недель после того, как будет принято решение о возобновлении полетов", - сказал источник.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами и рассчитывает, что чартерные рейсы в Египет будут возобновлены в ближайшее время.

В понедельник Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию - около 7 тыс.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Петербург. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.

Египет Россия Шарм-Эль-Шейх Хургада

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