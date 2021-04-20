Источник сообщил, что чартеры на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россия может возобновить полеты на курорты Египта после 10 мая, сообщил "Интерфаксу" источник в авиакомпании.

"Изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом во второй декаде мая. Прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, ведутся "пресейлы" с туроператорами", - сказал источник.

Другой источник в туристической отрасли подтвердил, что интерес к чартерным рейсам в Египет у российских туроператоров вырос на фоне ограничения авиасообщения с турецкими курортами.

"Как минимум две авиакомпании прорабатывают эти сценарии. Одна хочет выполнять рейсы из Шереметьево, другая из Внуково", - сказал источник.

12 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом решил запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения в этих странах эпидемиологической обстановки. По оценке Ассоциации туроператоров, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок, в Танзанию - около 7 тыс.

Чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Петербург. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ признала авиакатастрофу терактом.

За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.