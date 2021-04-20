Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:20Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

Глава СПЧ не намерен посещать Навального и посоветовал ему питаться

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не планирует визит в колонию, где отбыввет наказание осужденный оппозиционер Алексей Навальный.

"Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит. Пока совершенно не планируем", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос журналиста в Нижнем Новгороде о планах посетить колонию.

В миреБелый дом предупредил о последствиях для РФ в случае смерти НавальногоЧитать подробнее

Глава СПЧ считает естественным ухудшение здоровья Навального на фоне голодания. "Я сейчас говорю как обыватель, не как врач: если состояние здоровья его ухудшилось от того, что он не ест, то что скажет врач? Надо есть", - сказал Фадеев.

"Он требует, чтоб пришли какие-то другие врачи. Я напомню, его возили, когда начались проблемы со спиной, его возили во Владимирскую больницу, делали МРТ, там был целый консилиум, вполне профессиональные врачи. Теперь он говорит, что надо других врачей. Я пытался понять вместе с коллегами, по каким инструкциям и правилам можно сделать такой визит. Сделать, конечно, можно, но вообще-то, если лечить осужденного невозможно в колонии, его везут в какую-то другую больницу", - сказал глава СПЧ.

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.

СПЧ Валерий Фадеев Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

РКН проверит утечку личных данных с сайта в поддержку Навального

Чемезов заявил о риске прекращения поставок электроники в любой момент

Чемезов заявил о риске прекращения поставок электроники в любой момент

Дума одобрила штрафы для СМИ за ссылку на контент СМИ-иноагента без маркировки

Дума одобрила штрафы для СМИ за ссылку на контент СМИ-иноагента без маркировки

Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Источник сообщил, что чартеры на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая

Суд о признании ФБК экстремистской организацией будет закрытым из-за грифа "секретно"

МИД РФ заявил, что об открытии чартеров в Египет объявят в ближайшее время

Визовые центры Греции возобновили работу в нескольких городах РФ

Визовые центры Греции возобновили работу в нескольких городах РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');