Глава СПЧ не намерен посещать Навального и посоветовал ему питаться

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не планирует визит в колонию, где отбыввет наказание осужденный оппозиционер Алексей Навальный.

"Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит. Пока совершенно не планируем", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос журналиста в Нижнем Новгороде о планах посетить колонию.

Глава СПЧ считает естественным ухудшение здоровья Навального на фоне голодания. "Я сейчас говорю как обыватель, не как врач: если состояние здоровья его ухудшилось от того, что он не ест, то что скажет врач? Надо есть", - сказал Фадеев.

"Он требует, чтоб пришли какие-то другие врачи. Я напомню, его возили, когда начались проблемы со спиной, его возили во Владимирскую больницу, делали МРТ, там был целый консилиум, вполне профессиональные врачи. Теперь он говорит, что надо других врачей. Я пытался понять вместе с коллегами, по каким инструкциям и правилам можно сделать такой визит. Сделать, конечно, можно, но вообще-то, если лечить осужденного невозможно в колонии, его везут в какую-то другую больницу", - сказал глава СПЧ.

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.