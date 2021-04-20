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Глава СПЧ обещал следить за акциями 21 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте по правам человека не имеет возможности направить наблюдателей на несогласованные акции протеста 21 апреля, но будет мониторить ситуацию, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Мы не имеем возможности направлять наблюдателей на акции. Если коллеги, члены совета, пойдут наблюдать, буду стараться их как-то подстраховывать. Конечно, будем, куда деваться", - сказал он журналистам.

Сторонники Алексея Навального призвали людей выходить на улицы, чтобы потребовать допуска к нему личного врача. В МВД предостерегли от участия в несогласованных акциях, в Генпрокуратуре напомнили об ответственности за различного рода нарушения, которые могут быть связаны с несанкционированными митингами и призывами к ним, Роскомнадзор потребовал блокировать призывы к таким демонстрациям.

Московский департамент региональной безопасности отказался согласовать такую акцию, сославшись на то, что в столице по-прежнему из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия.

СПЧ Валерий Фадеев Алексей Навальный Москва МВД Генпрокуратура Роскомнадзор

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